Iza fala sobre relação com Lewis Hamilton e enche de elogios o piloto; ouça o áudio

Dois dias após jantar com Lewis Hamilton e gerar alvoroço na internet, Iza falou sobre a relação com o piloto. Em conversa com a imprensa sobre o novo The Voice Brasil, nesta quinta-feira (10), a cantora foi questionada sobre estar vivendo um affair com Hamilton.Ouça

Mesmo negando envolvimento amoroso, Iza foi só elogios ao esportista.

“Vamos lembrar que tem três pessoas na foto. E na verdade, lamento decepcionar a todos, mas não aconteceu nada. Foi um jantar, que não aconteceu só entre eu e ele, foram 20 pessoas no jantar. Foi um jantar com várias pessoas”, começou a cantora.

“Sou muito fã do Lewis Hamilton, assim como muitos brasileiros são. Feliz que ele agora também é um cidadão brasileiro. E é isso gente, não tem nada”, concluiu.

Visivelmente envergonhada, Muka, que era o mediador da conversa ria enquanto Iza falava. A cantora deu até risadas sobre a “fofoca”.

A verdade é que depois da foto, muitos fãs ignoraram o fato de Seu Jorge estar ao lado deles e começaram a sonhar com esse casal. O shipper ficou fortíssimo nas redes sociais.