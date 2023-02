Cantora Iza vai para estádio assistir Yuri Lima, seu novo affair

A cantora e compositora Iza foi fotografada nesta quarta-feira (1º), no Estádio Maião, localizado na cidade de Mirassol, no interior de São Paulo. A artista foi assistir, na casa do Mirassol Futebol Clube, o seu novo affair, o jogador Yuri Lima, que enfrentou o Palmeiras.

Iza não publicou registros do jogo, mas torcedores que estavam no estádio flagraram momentos da cantora na arquibancada.

A exemplo da intérprete de canções como “Dona de Mim” e “Me Perdoa”, o jogador também não fez nenhum registro da presença da artista em suas redes sociais.

O relacionamento entre Yuri Lima e Iza movimentou as redes sociais na última virada de ano. O jogador compareceu a uma festa da cantora, o que também chamou a atenção do público. Em seguida, Yuri postou uma foto em que aparece a silhueta do casal em um espelho.