Iza e Yuri Lima aparecem em público pela primeira vez

A cantora Iza apareceu pela primeira vez em público com o namorado Yuri Lima, jogador do Mirassol. O casal foi flagrado neste último final de semana, na transmissão do show do DJ Skrillex, no festival Lollapalooza.

Iza e Yuri assumiram o relacionamento publicamente em fevereiro e, até o momento, só haviam feito declarações nas redes sociais. No vídeo gravado pelo canal Multishow, eles aparecem agarradinhos na área vip do festival.

Em uma recente entrevista à revista ‘Caras’, a nova técnica do ‘The Voice Kids’ diz que se surpreendeu com a repercussão do novo relacionamento. “Meu namoro ganhou uma proporção maior do que eu realmente poderia imaginar. De verdade, fico muito agraciada com o carinho que o público tem, posso dizer que estou muito feliz e que o Yuri é um presente que eu precisava na minha vida”, contou.

Iza anunciou em outubro o fim do casamento de quase quatro anos com o produtor musical Sérgio Santos. Yuri Lima é meio-campista e tem passagens pelo Santos e Fluminense e hoje defende o Mirassol, time paulista.

