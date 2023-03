IZA fala pela primeira vez sobre relacionamento com Yuri Lima

"Estou em um momento muito feliz da minha vida. Tenho estado leve, feliz, tranquila. Feito escolhas que combinam com minha criatividade e bem-estar. Estar com ele me deixa feliz", declarou IZA sobre o Yuri Lima, durante a coletiva de imprensa do The Voice Brasil. Perguntada sobre o novo relacionamento, a artista encheu o atleta de elogios.

"Uma pessoa incrível, o homem mais incrível que eu conheci até agora. Não confundo [ele com o irmão gêmeo]. Até de costas eu sei quem é", brincou ela sobre Yuri, que é jogador do Mirassol.

Esse é o primeiro relacionamento de IZA após o fim do casamento com o produtor Sérgio Santos. Eles se casaram em 2018 e terminaram o relacionamento em outubro do ano passado.

