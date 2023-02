Iza e o novo affair, Yuri, trocam declarações no Dia de São Valentim

O jogador do Mirassol, Yuri Lima enfim mostrou o seu amor pela cantora Iza. Na noite desta terça-feira (14), no Instagram, ele postou algumas fotos com a artista. A data marca as comemorações do Dia de São Valentim, que em alguns países é o que seria o que nós chamamos de Dia dos Namorados no Brasi.

Na legenda, ele escreveu: "Dona de mim!". A postagem foi respondida por Iza com a palavra "meu" e um emoji de coração. “@iza e você é só minha”, disse o amado.

No stories, Iza também se declarou. Ela postou um vídeo do atleta com a legenda: texto "saudade do #valentine".

Iza se declara para Yuri Lima. (Instagram)

Desde o mês janeiro existiram rumores de que os dois estariam juntos. No início de fevereiro, Iza foi vista torcendo pelo amado na arquibancada de um jogo do Mirassol, time da cidade homônima do interior de São Paulo. Na ocasião, o time de Yuri perdeu para o Palmeiras, de 2x0.