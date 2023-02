Iza vira embaixadora de marca de luxo europeia: 'Conquista especial'

A cantora Iza anunciou que é a mais nova embaixadora da Fendi no Brasil. Ela se emocionou ao compartilhar a novidade no seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (14).

"Uma honra enorme anunciar que eu sou a nova embaixadora Fendi no Brasil. Representar essa marca tão importante significa muito pra mim, é uma conquista especial. E posso dizer que vem muito mais por aí", escreveu em português.

Na legenda, ela também deixou um texto em inglês.

Fendi é uma marca de luxo fundada em 1925. Com sede em Roma na Itália, a marca tem mais de 100 lojas no mundo. No Brasil, a Fendi tem duas lojas.

VEJA MAIS