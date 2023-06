Iza posa de biquíni e comemora: 'Sextou grandão'

No início desta tarde de sexta-feira (23), os seguidores de Iza depararem-se com um vídeo e uma sequência de fotos poderosas da cantora em sua conta oficial do Instagram.

Aproveitando o clima quente deste inverno, a artista não perdeu tempo e decidiu curtir o sol à beira da piscina, exibindo um biquíni sensual, e, é claro, registrando o momento para compartilhar com seus seguidores.

Em uma breve filmagem compartilhada por meio dos Stories do Instagram, a namorada do jogador Yuri Lima apareceu ostentando um elegante biquíni azul royal, e em seguida presenteou seus fãs com um close de seu rosto. "Sextou grandão. Meu talismã", escreveu a cantora na legenda das fotos, que foram compartilhadas no feed principal de sua conta na rede social.

Os registros despertaram inúmeros elogios: "Tão perfeita", "Tão linda que chega a ser covardia", "Meu Deus, que mulher", "Aff, muito gata", "Não existem elogios suficientes para expressar a beleza dessa mulher", comentaram os seguidores.