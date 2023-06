Conheça o Mirassol, time de Yuri Lima, namorado de Iza, que tenta uma vaga na Série A de 2024

Yuri Lima, volante titular de 28 anos, voltou a ser alvo de comentários na internet com seu desempenho no Mirassol, clube do interior de São Paulo. O namorado da cantora Iza tem passagens pelo Santos e Fluminense, e foi recentemente contratado pelo time paulista.

VEJA MAIS

Do interior de São Paulo, o Mirassol Futebol Clube foi fundado em 1925 para representar a cidade em jogos amistosos e torneios regionais. Próximo a completar um século, o time apresenta bons resultados atualmente, como a 7° posição no Campeonato Paulista de 2023 e o 5° lugar na disputa da Série B do Brasileirão.

Em 2022, o Mirassol se tornou campeão da Série C do Brasileirão e chegou a garantir uma vaga na Série B após vencer o ABC-RN, em casa, por 2 a 0 no jogo de volta da final. Agora, a expectativa do time é terminar a temporada entre os quatro primeiros colocados, alcançando a Série A pela primeira vez.

Relacionamento com Iza

Em fevereiro deste ano, o jogador e a cantora confirmaram os boatos de namoro com uma foto romântica publicada no Instagram do atleta com a legenda “Dona de Mim”, referenciando uma das músicas de Iza. Em resposta, a técnica do "The Voice Kids" comentou “Meu coração”.

Antes mesmo de assumir o relacionamento, Iza já frequentava estádios para assistir ao volante jogando pelo clube paulista. A cantora disse ter conhecido o namorado pelo Instagram ao responder uma mensagem dele.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)