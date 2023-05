Após derrota na Série B, Mirassol demite treinador pela primeira vez em 13 anos

O Mirassol anunciou nesta quinta-feira (4) a saída do técnico Ricardo Catalá. A demissão ocorreu um dia após a derrota em casa por 2 a 0 no dérbi regional contra o Novorizontino, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro.

O último treinador demitido pelo Mirassol havia sido Pintado, em março de 2010. Desde então, os seis técnicos que passaram pelo clube só haviam saído ao final do contrato ou por uma proposta de outra equipe. O treinador de 41 anos estava em sua segunda passagem no comando da equipe paulista e, no total, comandou o time por 84 jogos, com um aproveitamento de 54%, com 37 vitórias, 24 empates e 23 derrotas.

O principal feito de Catalá no comando do Mirassol foi o título da Série C em 2022, e o acesso inédito para a Série B do Brasileiro. Atualmente, o Mirassol ocupa a 9ª posição na tabela da Segundona, com 50% de aproveitamento.