Marquinhos Santos chega a Belém e fala em colocar o Paysandu na Série A: 'Série B é obrigação'

O técnico Marquinhos Santos já está em Belém para assumir o comando do Paysandu. O novo treinador, contratado para substituir Márcio Fernandes, pousou na capital paraense durante a tarde desta quarta-feira (3). Ele chegou ao lado do auxiliar técnico Edson Borges. Ambos estiveram juntos no Papão entre 2017 e 2018. Em suas primeiras palavras na cidade, o comandante bicolor falou em levar o clube para a Série A.

VEJA MAIS

Mesmo com a chegada vespertina, Marquinhos Santos não irá comandar o Paysandu na estreia na Série C do Brasileiro, contra a Aparecidense, na noite desta quarta, na Curuzu. A equipe terá a frente o auxiliar fixo do clube, Wilton Bezerra. A estreia de Marquinhos Santos será na próxima segunda-feira (8), contra o Figueirense, fora de casa.

Assim que chegaram no Aeroporto Internacional de Belém, os novos membros da comissão técnica foram recebidos pelo executivo de futebol Ari Barros. Em vídeo registrado para os canais oficiais do clube, Marquinhos Santos prometeu empenho para levar o Paysandu para a Série A do Brasileiro.

"Torcedor do Papão, acabo de pisar em Belém muito motivado e certo de que faremos um grande trabalho. Um momento totalmente diferente da minha primeira passagem, com conquistas importantes no cenário nacional e que trago, novamente, essa experiência, agregada junto a você, torcedor, para impulsionarmos o Papão à Série A do Campeonato Brasileiro", afirmou o técnico.

"Não digo nem a Série B, porque a Série B é obrigação. O Papão merece estar na Série A, pela sua torcida, pela sua grandeza. E nós vamos buscar isso. Tamo junto!", declarou Marquinhos Santos.

De camarote

Marquinhos Santos, ao chegar a Belém, se encaminhou direto para a Curuzu, onde será apresentado internamente ao elenco bicolor e conversará com a diretoria. À noite, acompanhará a partida contra a Aparecidense-GO do camarote do estádio alviceleste. O primeiro treino com ele ocorrerá na quinta, na reapresentação do time.

A apresentação oficial de Marquinhos Santos para a imprensa será por meio de entrevista coletiva que também será nesta quinta-feira, na própria Curuzu, às 11h30.

Desafios no Paysandu

Ao assumir o Papão, Marquinhos Santos vai participar do processo de reformulação do elenco e tem como principal missão ajustar o time para uma campanha competitiva na Série C. A meta da diretoria é ficar no mínimo entre os quatro primeiros colocados, para assim garantir o acesso à Série B.

O treinador também estará à frente do Paysandu nos dois jogos da decisão da Copa Verde, contra o Goiás, com datas ainda não confirmadas pela CBF. Esta será a primeira oportunidade de título do treinador na sua segunda passagem pelo clube paraense.

Além dos torneios nacionais, Santos estará à frente da equipe em dois jogos importantes do Parazão 2023: a disputa pelo 3º lugar, contra o Cametá. O confronto vale uma vaga na Copa do Brasil de 2024, que precisa ser assegurada pelos bicolores por meio do estadual - caso contrário, o Paysandu só disputará a Copa do Brasil do ano que vem se vencer o Goiás nas finais da Copa Verde e, desta maneira, entrar direto na terceira fase da competição nacional, como já ocorreu este ano.