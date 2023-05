Figueirense x Paysandu pode ser disputado com torcida única no Orlando Scarpelli, pela Série C 2023

Protagonistas de cenas de pancadaria na Série C 2022, Figueirense e Paysandu vão se enfrentar na próxima segunda-feira (8) no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Por conta do histórico recente, o Ministério Público de Santa Catarina solicitou que a partida, válida pela segunda rodada da Série C 2023, seja com torcida única. O requerimento já foi enviado para a CBF.

VEJA MAIS

A ideia é que, desta vez, seja permitida apenas a entrada de torcedores do Figueirense. Isso porque o ano passado, pela 3ª rodada da Terceirona, o jogo contra o Paysandu no Orlando Scarpelli teve cenas de violência entre torcedores bicolores e alvinegros. Houve arremesso de cadeiras e até rojões direcionados entre as torcidas. O confronto iniciou após um gol do Figueira e paralisou o jogo por cerca de oito minutos, até que tudo fosse controlado por policiais militares.

O fato foi inclusive descrito em súmula e o Paysandu está punido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda de dois mandos de campo - o clube paraense, por meio de recurso, conseguiu efeito suspensivo da pena para estrear na Série C com a presença de público no jogo desta quarta, contra a Aparecidense.

Histórico de brigas

O documento encaminhado pelo Ministério Público catarinense à CBF inclui ainda a morte de um torcedor do Corinthians em Belém, em abril, antes do jogo contra o Remo, pela Copa do Brasil. As torcidas do Timão e do Figueirense são aliadas e o órgão teme que possa haver algum tipo de mobilização.

Quando jogam Figueirense x Paysandu?

A partida entre Figueirense e Papão, pela 2ª rodada da Série C, será na próxima segunda-feira, dia 8, a partir das 20h. O duelo será no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Informações sobre a venda de ingressos ainda não foram divulgadas pelo time catarinense.