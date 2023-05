Série C: sem Marquinhos Santos, Paysandu estreia contra Aparecidense, que não joga há 45 dias

O Paysandu estreia na Série C 2023 nesta quarta-feira (3), em casa, contra a Aparecidense-GO. A bola rola a partir das 21h30 no Estádio da Curuzu, em Belém. Tendo o acesso como meta, o Papão dá o pontapé inicial da Terceira Divisão em um momento de incertezas e mudanças, uma reformulação que atingiu inclusive a comissão técnica. O duelo terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Com a demissão do técnico Márcio Fernandes já na madrugada do último domingo (30), o Papão será comandado hoje interinamente pelo auxiliar permanente do clube, Wilton Bezerra. Ele prometeu poucas mudanças no modelo de jogo e na escalação. Desta forma, vai manter a base que vinha sendo usada pelo ex-comandante, com exceção dos desfalques. O novo técnico, Marquinhos Santos, anunciado na última segunda-feira (1), vai acompanhar o jogo no camarote da Curuzu. A estreia no cargo fica para a próxima segunda-feira (8), contra o Figueirense-SC, fora de casa.

Espinha dorsal bicolor

Wilton Bezerra afirmou, durante entrevista coletiva no começo da semana, que vai priorizar o aspecto físico na hora de montar a onzena inicial. Desta forma, a preferência será por jogadores de força e mais descansados.

"Vamos manter o que estava sendo feito, até porque nós da comissão fixa participamos das decisões com o Márcio [Fernandes]. Além disso, vamos ver quem está em melhores condições físicas. No sábado (diante do Águia) tivemos uma partida desgastante, com pouco tempo de recuperação. A partir dessas avaliações vamos ver quem vai jogar. Apesar da eliminação, temos muita coisa a aproveitar do Parazão”, anunciou na segunda-feira passada.

Desfalques do Paysandu

Alan deve estrear no gol do Paysandu (John Wesley/Paysand)

Uma ausência certa é o goleiro Thiago Coelho, com uma lesão muscular na coxa. O substituto será Alan Bernardon, de 28 anos, que chegou na Curuzu há cerca de três semanas. Será a estreia do paranaense na meta bicolor.

Em razão da liberação de 10 jogadores nos últimos dias, alguns rostos conhecidos ficarão de fora. O principal deles é o meia Ricardinho, de 37 anos, que não teve o contrato renovado e deixou o clube ao fim da participação no Parazão. Bocanegra, Jimenez e Rithely também foram desligados do clube.

O volante Arthur pode ser uma das novidades contra o Aparecidense (John Wesley/Paysandu)

Aparecidense sem ritmo

Com a eliminação na semifinal do Campeonato Goiano, a Aparecidense encerra uma espera de 45 dias sem jogos oficiais. O último compromisso do time foi a derrota por 2 a 0 para o Atlético-GO, disputado no dia 19 de março.

O técnico é Moacir Júnior, de 55 anos, que já foi campeão estadual por América-RN, ABC-RN e Treze-PB. Ele não terá desfalques, mas reforçou, nos últimos dias, que apesar do longo período de espera a Aparecidense entra na Série C em fase de lapidação. O principal nome do time é o veterano atacante Alex Henrique, de 38 anos.

O time goiano também conta com o atacante paraense João Diogo, ex-Remo, que responde na Justiça a uma acusação de importunação sexual realizada em novembro do ano passado, quando fazia parte do elenco do Botafogo-SP.

FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro - 2023

Paysandu x Aparecidense

Local: Estádio da Curuzu - Belém (PA)

Horário: 21h30

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

Assistente 1: Wesley Rodrigues Miguel (CE)

Assistente 2: Eleuterio Felipe Marques Junior (CE)

Provável Paysandu: Alan Bernardon; Edilson, Genilson, Rodolfo Filemon e Eltinho; Paulo Henrique (Arthur), Geovane, João Vieira; Vinícius Leite, Bruno Alves (Fernando Gabriel) e Mário Sérgio. Técnico: Wilton Bezerra (interino).

Provável Aparecidense: Gabriel Felix; Vitor Ricardo, Vinícius Szeuczuk, Vanderley e Rodrigues; Renato Alves, Matheus Ferreira, Rodriguinho e Robert; Alex Henrique e João Diogo. Técnico: Moacir Júnior.