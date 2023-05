Reforços do Paysandu são regularizados e podem estrear contra Aparecidense-GO, na Série C

Dois jogadores do Paysandu foram regularizados e podem estrear com a camisa alviceleste já nesta quarta-feira (3), contra a Aparecidense-GO, pela Série C. Constam no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF o volante Arthur e o meia Juninho.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Arthur é um jogador experiente e tem passagens pelo futebol do Pará. Aos 31 anos, o volante esteve recentemente na Tuna Luso e no Remo, em 2021. O jogador chega depois de duas passagens pelo Santa Cruz, onde acumulou 28 jogos e um gol.

VEJA MAIS

Já Juninho ainda é uma promessa do futebol local. Aos 24 anos, o meia foi um dos destaques do Parazão jogando pela Tuna Luso. O atleta iniciou a carreira nas categorias de base da Desportiva Paraense, clube de Marituba. Após isso, o jogador teve passagens pelo Capital-TO, São Francisco, Paraense, Castanhal, Caeté, Tapajós, Amazônia Independente, São Raimundo e Chapadinha-MA.

Saída de estrangeiros

No BID desta terça-feira (2) também foram regularizadas as rescisões dos três estrangeiros que deixaram o Paysandu nos últimos dias: Henriquez Bocanegra, Jorge Jimenez e Robert Hernandez. Todos tiveram os desligamentos anunciados num intervalo de três dias.