Início de ano do Paysandu em 2023 é o com mais derrotas das últimas cinco temporadas

O Paysandu estreia na Série C nesta quarta-feira (3) recheado de expectativas. Depois de uma campanha abaixo do esperado no Campeonato Paraense e duas goleadas sofridas na Copa do Brasil, a diretoria bicolor demitiu o técnico Márcio Fernandes. Na primeira rodada da Terceirona, o elenco do Lobo será comandado pelo interino Wilton Bezerra. No entanto, a torcida irá cobrá-lo como se fosse um treinador efetivo.

Isso ocorre porque o Paysandu acumula, em 2023, um número bastante desagradável. Desde o início da temporada, até o momento, o Papão já saiu de campo derrotado cinco vezes. Levando em consideração apenas partidas disputadas antes do início de campeonatos brasileiros, esse é o pior índice bicolor em cinco anos.

Apesar de ter "batido na trave" no acesso à Série B nas últimas temporadas, o Paysandu sempre teve inícios de ano positivos. Em 2022, 2021, 2020 e 2019 o Papão nunca teve mais de quatro derrotas antes do início de um Brasileirão. O melhor desempenho nesses anos citados foi em 2019, quando o Bicola chegou à disputa da Terceirona com apenas um revés.

A última vez que o Paysandu foi derrotado tantas vezes em um início de temporada foi em 2018. Na ocasião, o Bicola estava na Série B, mas terminou o ano rebaixado à Terceirona. Antes do início da Segunda Divisão, o Papão havia saído de campo com a derrota seis vezes.

Na temporada de 2023, o Paysandu já disputou 19 partidas, válidas pelo Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil. Nesse período a equipe bicolor registrou 10 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

A estreia do Paysandu na Série C será contra a Aparecidense-G0, nesta quarta. As equipes se enfrentam a partir das 21h30, no estádio da Curuzu, em Belém. O duelo terá transmissão ao vivo da Rádio Liberal e Lance a Lance pelo OLiberal.com.