Hélio dos Anjos lamenta empate do Paysandu com o Amazonas na Série B e diz: 'temos que ter frieza'

O empate em 1 a 1 com o Amazonas, fora de casa, pela Série B não foi um bom resultado para nenhuma das equipes. O técnico bicolor, Hélio dos Anjos, lamentou não ter conquistado os três pontos e frisou dificuldade do clube paraense em criar oportunidades de gols na Série B.

“Não foi um bom resultado para nós pelo desenrolar do jogo no primeiro tempo, tomamos um gol em uma hora que estávamos absolutos. Se termina um jogo fora de casa com 65% de posse de bola. Lamento os últimos 15 minutos de jogo do meu time, pois naquele momento o Amazonas estava bem mais postado e não tivemos a competência do último passe. Tivemos três chances do último passe para colocarmos o companheiro na cara do gol, mas não fizemos. Tivemos controle sobre o adversário boa parte do jogo, mas lamento os últimos minutos”, disse.

VEJA MAIS

O Paysandu ainda não venceu na Série B e isso vem deixando o torcedor “cabreiro” com o time alviceleste na zona de rebaixamento. O clube paraense conquistou quatro empates na competição e ocupa a 17ª colocação. Para o treinador bicolor, o time teve controle do jogo, mas falta a equipe matar a partida.

“Acho que no primeiro tempo priorizamos ficar com a bola, mas não tivemos sorte e competência, principalmente pelo lado direito e a bola não chegou bem para os nosso atacantes, mas não posso reclamar muito do meu time, pois a tônica da nossa equipe é essa, uma capacidade boa de jogo, não fugimos do nosso estilo de jogo, trabalhamos em cima de todos os adversários e o que ocorreu aqui, contra o Amazonas, aconteceu em todas as outras partidas que fizemos”, falou.

VEJA MAIS

O comandante bicolor firmou que de forma geral, o Paysandu precisa se impor mais nas partidas que, mesmo sempre tendo um jogador a menos, consegue criar, mas não consegue matar os jogos.

“Pela maneira que jogamos, falta mais contundência, entrar no adversário, atacar a última linha e aproveitar essas últimas situações criadas pelo lado de campo. São pequenos detalhes, mas acredito que as dificuldades dão maiores, pois a qualidade dos adversários é maior. Temos que ter frieza, pois o resultado [positivo] está para acontecer”, falou.

VEJA MAIS

Hélio disse que ficou frustrado com o resultado e disse que o clube está tentando, que o caminho é complicado mesmo, mas que de forma devagar, os resultados positivos dentro da Série B irão ocorrer de forma natural.

“Contra o Goiás saímos lamentando, mesmo jogando 35 minutos com um jogador a menos, deixamos o empatar. Hoje não lamentamos demasiadamente, pois o adversário não ganhou da gente. A lamentação dos últimos minutos é muito da minha parte, não externei aos jogadores. E as coisas estão acontecendo assim, devagar, está demorando o resultado positivo, mas acima de tudo o grupo está consciente que, crescer em uma competição tão difícil quanto essa não é tão simples”, finalizou.