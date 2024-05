Em jogo com duas expulsões, Paysandu sai atrás, mas empata com o Amazonas na Série B

O Paysandu segue sem vitórias na Série B. Em Manaus, a equipe bicolor encarou o Amazonas e empatou em 1 a 1 neste sábado (18), na Arena Amazônia. Com isso, o Bicola segue na zona de rebaixamento. Os gols foram marcados por Matheus Serafim, para a Onça Pintada, e Esli García, para o Papão.

Com o empate, o Papão soma quatro pontos e sai da lanterna da tabela. No momento, o Bicola é o 17º colocado. Já o Amazonas chega a cinco e ocupa a 15ª posição.

Na próxima rodada, o Paysandu vai encarar o Guarani, no sábado (25), no estádio Brinco de Ouro, em São Paulo. Contudo, antes disso, o Papão tem compromisso na Copa Verde, na quarta-feira (22), contra o Vila Nova. As equipes decidem o título do torneio regional.

Já o Amazonas vai jogar contra o Flamengo na próxima quarta-feira (22), na Copa do Brasil. E enfrenta o Mirassol, na terça-feira (28), na Série B.

Primeiro tempo

O Paysandu começou a partida bem, fazendo pressão sobre o Amazonas, que jogava em casa. Logo no primeiro minuto, Juninho roubou a bola no meio de campo e arriscou um chute de fora da área. No entanto, o goleiro Marcão estava ligado no lance e espalmou.

Assim, o Papão passou os primeiros minutos com mais ação no ataque. Contudo, a Onça Pintada não desanimou e reagiu, equilibrando o duelo. Em um dos lances, aos 12 minutos, Serafim também roubou a bola na direita e cruzou para Bruno Lopes, que teve a chance de abrir o placar, mas acabou furando e deixou a bola passar.

Mesmo com o equilíbrio em campo, a equipe bicolor parecia ter as melhores transições de jogo e chegava com mais força ao ataque. Aos 14 minutos, Juninho fez outro lançamento para a área. João Vieira recebeu a bola e chutou para o gol. De novo, Marcão estava esperto e defendeu o lance.

Após os primeiros 20 minutos, os times diminuíram o ritmo, mas seguiram tentando chegar ao ataque. O Amazonas passou a se impor mais no jogo, mesmo com algumas dificuldades técnicas. Aos 25, Matheus Nogueira salvou o Papão e fez uma excelente defesa. Patric pegou um rebote fora da área e mandou um chutaço. No entanto, o goleiro bicolor estava esperto e evitou o gol.

Paysandu x Amazonas série b

A partida foi lá e cá, com o jogo agitado e de tentativas dos dois lados. Enquanto o Paysandu trabalhava mais as jogadas, o Amazonas apostava em contra-ataques fortes. Até que, aos 38 minutos, Matheus Serafim recebeu um passe no meio, carregou a bola, ficou cara a cara com Matheus Nogueira e deu um belo chute para abrir o placar. 1 a 0 para a Onça.

O Papão não desanimou e respondeu ao gol amazonense. Em cobrança de escanteio, o artilheiro Nicolas quase fez o primeiro do Bicola. O jogador subiu e cabeceou, mas a bola foi para fora. Logo em seguida, o atacante tentou novamente de cabeça, no entanto, o goleiro Marcão salvou o Amazonas novamente.

O empate bicolor veio na reta final do primeiro tempo, com Esli García. O jogador aproveitou a sobra de um chute de Kevyn e mandou para o fundo do gol, deixando tudo igual. Em seis jogos, o venezuelano já marcou três vezes, se tornando o principal marcado do Bicola na Série B.

Segundo tempo

O duelo voltou como terminou: agitado. As equipes passaram a se atacar mais e a expor mais suas defesas. O Amazona parecia mais forte no ataque, no entanto, o Papão também criou oportunidades para virar o jogo.

Logo no início da etapa final, Juninho recebeu passe de Esli na área e chutou cruzado, mas o chute vai para fora, raspando na trave de Marcão.

Em resposta, a Onça Pintada quase aumenta o placar com Matheus Serafim, um dos principais jogadores da equipe no jogo. O atacante tentou uma bicicleta, aos 13 minutos, a bola passou por Matheus Nogueira, contudo, Lucas Maia tirou de cabeça.

Apesar do início movimento, os clubes diminuíram o ritmo. Com erros dos dois lados, as equipes ficaram sem criatividade no ataque. Ainda apostando no contra-ataque, o Amazonas chegava com mais perigo, mas parava em Matheus Nogueira, que salvou o Bicola em várias oportunidades.

Tecnicamente, o Bicola foi melhor que a Onça, que apostava na velocidade no ataque, principalmente com Matheus Serafim. Aos 46 da última etapa, quase saiu o segundo gol do Papão. Christopher fez tabela com Vilela, que bateu forte para a frente. A bola passou por Marcão e foi para fora.

Expulsão

Como virou rotina na Série B, o Paysandu terminou o jogo com um jogador a menos. Aos 48 minutos do segundo tempo, o volante Crystopher recebeu cartão vermelho direito do árbitro por conta de uma discussão com Miranda, do Amazonas, que levou o segundo amarelo e também foi expulso.

Sem tempo para mais nada. As equipes trocaram passes e o juiz encerrou a partida aos 52 minutos do segundo tempo.

Ficha técnica

Série B - Amazonas x Paysandu

Data: 18/05

Local: Arena da Amazônia - Manaus (AM)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP)

Assistente 2: Antônio Adriano de Oliveira (MA)

Cartões amarelos: Pará, Rafael Tavares, Miranda (Amazonas); Leandro Vilela, Bryan Borges, Yefferson Quintana (Paysandu)

Cartões vermelhos: Miranda (Amazonas) e Crystopher (Paysandu)

Amazonas: Marcão, Patric (Ezequiel), Miranda, Diogo Silva, Fabiano, Bruno Lopes (Jô), Rafael Tavares (Diogo Torres), Matheus Serafim, Wendell (Pará), Xavier, Ênio (Igor Bolt)

Técnico: Adilson Batista

Paysandu: Matheus Nogueira, Léo Pereira, Yefferson Quintana, Lucas Maia, Kevyn (Bryan Borges), João Vieira (Wesley Fraga), Leandro Vilela, Juninho (Crystopher), Eslí Garcia (Jean Dias), Ruan Ribeiro (Gabriel Santos), Nicolas

Técnico: Hélio dos Anjos