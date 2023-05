Papão inicia "operação "realinhamento"

Seis anos depois, Marquinhos Santos volta ao Papão com o currículo enriquecido e experiências acumuladas em outros seis clubes. Em tese, está degraus acima do técnico que fez trabalho apenas razoável em 2017 e início de 2018.

Marquinhos Santos é o 62° técnico do Paysandu nos anos 2000, computadas as repetições de nomes. Ele junta-se a Ary Barros na operação "realinhamento" do futebol bicolor, que já teve caminhos e descaminhos nesses primeiros meses da temporada. A colcha de retalhos, plena de remendos, vai ficando cada dia mais cara. O Paysandu pagou caro pra errar, está pagando mais caro ainda nas tentativas de consertar e ainda não dá pra dizer que a conta chegou.

Leão da bola no chão

Em cinco meses de trabalho no Remo, Marcelo Cabo construiu a estrutura, a concepção e a identidade de um novo time. Isso não significa que o time esteja pronto. Obviamente, não! O time está bem encaminhado, mas em processo e com larga margem de crescimento.

A melhor característica do Leão é o futebol com bola no chão. Jogo apoiado desde a saída de bola. Mas há limitações no jogo aéreo, principalmente defensivo, muito por erros de posicionamento. Foi assim um terço dos gols tomados na temporada! Também falta desenvolver uma mentalidade mais decisiva, com menos "administração" e mais construção de resultados. Questão de mentalidade! E o encaixe de novas peças também vai fazendo parte do processo e do projeto de um Leão pleno para o acesso à Série B. Se não sair da rota, conquista o título estadual e a vaga na segunda prateleira nacional.

BAIXINHAS

* Águia, finalista do Parazão pela terceira vez, era time amador até 1999, com três títulos de campeão marabaense. Foi habilitado às pressas para o futebol profissional e logo iniciou a trajetória.

* Campeão da Segundinha Paraense e os títulos de duas copas regionais são os únicos títulos do Águia em 24 anos. Mas o Azulão já proporcionou a Marabá grandes momentos no Parazão, na Série C e na Copa do Brasil. Momentos como os que vai viver na decisão contra o Remo.

* São Bernardo x Remo, quinta-feira, 21:30. Do time que brilhou no Paulistão, uma das perdas do SB foi o atacante Felipe Marques, transferido para o Novorizontino. FM fez sucesso no Remo em 2018 com 14 jogos, três gols e o título estadual.

* Aparecidense mantém no time o artilheiro Alex Henrique, 32 gols em 76 jogos. O atacante está na terceira temporada no time goiano e estará em campo, amanhã, na Curuzu. Ano passado ele foi o maior goleafor da Série C com 12 gols.

* Foi muito expressiva a emoção de Pablo Roberto ao marcar o primeiro gol pelo Remo. Desabafo de quem vinha se cobrando muito, principalmente por não vir reafirmando o seu potencial depois de encantar o país na vitória sobre o Corinthians. A veemência na comemoração traduziu compromisso do atleta com ele mesmo. Bom sinal!

* Com a liberação de Ricardinho e Bileu, passam a ser 11 os descartados pelo Papão no primeiro quadrimestre da temporada. Dos 37 jogadores que restam no elenco, 12 não podem enfrentar o Goiás na decisão da Copa Verde. É o resultado da sucessão de remendos, que continua.

* Além do VAR, já confirmado, o Águia faz questão de arbitragem Fifa para as finais do Parazão, provavelmente nos dias 18 e 25 proximos. Primeiro jogo em Marabá e a finalíssima no Mangueirão.

* Um santista por outro. Tal como Márcio Fernandes, Marquinhos Santos também é natural de Santos. É um teórico bem conceituado no mercado, lembrado desta vez por trabalho bem sucedido ao lado do executivo Ary Barros e também dos atletas Genílson, Eltinho, Bruno Alves e Dalberto no Juventude/RS.