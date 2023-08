Iza viveu relação tóxica e pagou R$ 3 milhões para o ex após separação

Após quatro anos de união, o produtor musical Sérgio Santose e a cantora Iza colocaram um ponto final no casamento, em outubro de 2022. O anúncio do término foi divulgado nas redes sociais, mas pouco se falou sobre os motivos que levaram à separação.

Trabalhando atualmente na divulgação do seu novo álbum, a artista tem dado algumas entrevistas e deixado escapar alguns detalhes que envolvem o fim da relação. E a coluna Splash, do portal UOL, publicou alguns deles. Informações obtidas junto a amigos de Iza revelam que ela e o ex-marido não se separaram de forma amigável. Além disso, a cantora chegou à conclusão, depois de ser muito ser alertada por pessoas próximas, que vivia em um relacionamento totalmente tóxico. Por isso, decidiu colocar um ponto final no casamento.

A cantora percebeu que perdia todo seu perfil empoderado ao lado de Sérgio Santos. Ainda segundo fontes, ele sempre arrumava um jeito de diminuir a autonomia da ex e fazia uma série de proibições, tentando ditar como a esposa deveria agir e se comportar.

Na condição de produtor musical de Iza, ele também colocava suas exigências no trabalho. Porém, a cantora percebeu que vivia rodeada de proibições e era sempre desestimulada quando tentava colocar suas próprias percepções na música ou alguns desejos pessoais.

Segundo o colunista Lucas Pasin, Iza se decepcionou bastante com o ex-marido quando comunicou que realmente não queria seguir o casamento e ele pediu um valor de R$ 10 milhões para seguir com o processo alegando ser "responsável" pela carreira da cantora. Como Iza queria evitar que o assunto se tornasse um escândalo, amigos contam que ela aceitou um acordo, o que garantiu ao produtor musical cerca de R$ 3 milhões na separação. Com isso, Sérgio também fez questão de levar com ele algumas coisas compradas pelo casal, como malas de viagem de marcas caras e outros itens da casa.