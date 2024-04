Ex-BBB, a paraense Kamilla Salgado, comemora alta médica de filha caçula da UTI

Os ex-BBBs Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio contaram aos seguidores a boa notícia: a filha caçula do casal, Victoria, recebeu alta médica. A neném, de apenas seis meses, foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital, em São Paulo, no último domingo (28). Segundo os pais, foi apenas um momento de apreensão, mas também um susto.

"Foram oito dias na UTI com a minha princesa Victoriosa! Não tenho nem palavras de tanta gratidão a Deus por ter nos dado essa chance! A Victoria teve uma bronquiolite séria;. E ficamos esses dias todos com ela intensivamente dando todo apoio e amor, para que a recuperação fosse o mais rápido possível, mas nada é no nosso tempo e, sim, no tempo de Deus", iniciou Kamilla ao detalhar a infecção dos bronquíolos, mais comum em crianças de até dois anos.

A paraense ainda aproveitou a mensagem para agradecer à equipe médica que atendeu ao bebê e enaltecendo à própria fé: "Como mãe confesso que teve momentos de muita aflição, medo, até desespero! Mas Deus nos dá força para enfrentar tudo! Nunca perca sua fé! Deus é fiel! Hoje estamos voltando para casa com as glórias de Deus".

Nos stories do Instagram, Kamilla e Elieser agradeceram pelo apoio recebido de Paula Salgado, mãe da paraense. "Ela veio de longe só para me ajudar nesse momento tão difícil. Se não fosse minha mãe, nem sei o que seria de mim. Foram momentos desesperadores", disse ela, já aliviada.

Quem é a Victória, de Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio?

Victoria é a segunda filha do casal, que se conheceu no BBB 13 e casou em setembro de 2016 na capela da PUC (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), em uma cerimônia para 300 convidados. Eles também são pais de Bento, de três anos e meio.