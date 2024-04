Iza está grávida; cantora anuncia seu primeiro filho com Yuri Lima

A cantora Iza está grávida! Ela completará três meses de gestação na próxima quinta-feira (11), quando anunciará oficialmente o bebê. A criança é fruto do relacionamento da artista com o jogador de futebol Yuri Lima. O casal começou a namorar no início de 2023.

No início do mês de março, Iza chegou a cancelar um show no BBB 24 alegando “problemas de saúde”. Na época, ela precisou ficar em repouso absoluto por recomendações médicas. Duda Beat e Lexa chegaram substituir a cantora na festa daquela sexta-feira no reality show.

Ela confirmou a informação em entrevista à revista Glamour. Segundo Iza, a revelação da gravidez ao namoro ocorreu de forma reservada e cheia de emoção. “Ele abriu a janela do hotel em que estávamos e começou a gritar de alegria. Não consegui filmar, porque estávamos sozinhos, mas, ao mesmo tempo, fico feliz por ter sido em um momento só nosso. Choramos demais”, relembrou.

Iza afirmou que sempre teve o sonho de ser mãe. “É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos”, acrescentou.