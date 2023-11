Última temporada do 'The Voice Brasil' estreia com grandes expectativas dos técnicos

Hoje, 28, os telespectadores da Rede Globo têm um encontro marcado com a estreia da 12ª e última temporada do reality musical “The Voice Brasil”. Com uma proposta de celebração, relembrar grandes momentos e descobrir novos talentos, o programa promete uma despedida ao público em grande estilo, com exibição às terças e quintas, logo após a novela Terra e Paixão. A apresentação fica por conta de Fátima Bernardes, enquanto o palco será ocupado pelo time de técnicos formado por Lulu Santos, Carlinhos Brown, Iza e Michel Teló.

Sobre as novidades que o público pode esperar, Fátima Bernardes adiantou que serão relembrados ao longo dos episódios momentos marcantes das edições anteriores. “Vamos relembrar algumas características de programados do passado. Não será uma retrospectiva, mas quem acompanha o ‘The Voice’ vai identificar. Teremos algumas visitas surpresas que eu não posso contar ainda”, disse a apresentadora aos risos.

Fafá de Belém, Daniel e Claudia Leitte são alguns dos nomes especulados que devem voltar ao palco do programa nesta temporada. Além dos reencontros, o programa reserva participações especiais, como a de Mumuzinho no time de Iza durante as Audições às Cegas.

Segundo a cantora Iza, cada voz será escolhida por um dos artistas, alternando entre ela e Mumuzinho, para criar um time ainda mais forte. “Alguns técnicos vão voltar e eu aproveitei essa volta da melhor forma, convocando o Mumuzinho para selecionar o time comigo e me ajudar nessa última jornada em busca de nova estrela”, afirmou a técnica que está em busca do seu primeiro troféu.

Sobre a última temporada, Iza revelou que o jogo está muito mais acirrada e que são muitas “vozes incríveis juntas competindo uma contra a outra”. O público vai ter um pouco mais de dificuldade de escolher o campeão ou a campeã”, garantiu a cantora.

Expectativa

Ao longo desta edição, além do ciclo inédito de Audições às Cegas, Batalhas e Tira-teima, os telespectadores também vão conferir apresentações finais ao vivo, como nos anos anteriores, mas que terão um gosto a mais por ser um momento de celebração e despedida. Michel Teló, que estreou como técnico em 2015 e acumula sete vitórias consecutivas desde então, afirmou estar emocionado ao participar da temporada que fecha o último do reality.

“É um programa com uma importância muito grande para a música e para os artistas brasileiros mostrarem seu talento para inúmeras pessoas. Estou na expectativa de ser uma temporada realmente inesquecível, muito especial e com celebrações”, disse Michel Teló.

Já Carlinhos Brown, um dos jurados considerados mais queridos do programa, revelou que está ansioso para conhecer novos talentos e se emocionar com os participantes e o público. “Cada temporada tem suas peculiaridades, mas também muitas semelhanças, como a premissa de proporcionar um palco e uma equipe técnica com os melhores profissionais, que deem oportunidade a vozes de manifestar seus talentos e nos encherem de emoções renovadoras”, afirmou o técnico.

Questionado sobre o legado que o “The Voice Brasil” deixa na TV, Lulu Santos pontuou que foi dar ainda mais destaque para a quantidade e a qualidade que o país afora. “Entra ano, sai ano e a impressão que dá é que as vozes só melhoram. O The Voice é sempre uma surpresa, é sempre uma emoção. Então, se preparam para mais disse tudo. Mais, melhor e pela última vez”, declarou o cantor.

Talentos paraenses

Há mais de 11 anos, o programa tem desempenhado um papel crucial na revelação de talentos musicais que conquistaram destaque no cenário nacional. Entre esses talentos, encontram as histórias de artistas paraenses como Afonso Cappelo e Bela Portugal.

Participante da 5ª temporada, Cappelo foi para a final disputar pelo Time Brown (Arquivo pessoal)

Participante da 5ª temporada, Cappelo não apenas se destacou como um dos quatro finalistas representando o time de Carlinhos Brown, mas também experimentou um crescimento artístico acelerado durante sua jornada no The Voice Brasil. "Foi uma experiência muito nova, muito diferente. Tive que amadurecer muito rápido a minha visão artística, e foi muito bacana para mim”, afirmou o cantor que entrou no reality aos 17 anos.

Representar o Pará teve um significado especial para Afonso, consciente da falta de representatividade nacional para a região Norte. "O povo paraense sente essa falta de representatividade nacionalmente. Quando aparecia alguém representando a gente lá, o povo sempre ficava feliz, se sentia muito representado. O público paraense me abraçou muito na época”, relembrou.

A participação no reality musical foi um divisor de águas na vida de Afonso, abrindo portas e proporcionando oportunidades únicas. "O The Voice mudou a minha vida da água para o vinho. Hoje eu vivo de música graças a Deus, e foi cem por cento em decorrência do programa”, declarou.

Bela Portugal (Arquivo pessoal)

Já Bela Portugal, participante da edição de 2022, teve a oportunidade de ser orientada por ninguém menos que a cantora paraense Gaby Amarantos. "Ter ela como jurada, uma grande referência como artista paraense, exatamente no ano em que tenho essa oportunidade de me apresentar só pode ser providência divina”, afirmou a artista.

Mesmo após sua eliminação, Bela encontrou apoio e oportunidades significativas. "Gaby veio até mim com um abraço e palavras de afeto e incentivo, e neste momento me chamou para cantar com ela no festival que aconteceria dias depois, o Psica, em Belém”, acrescentou Portugal.