Bela Portugal revela planos para 2023: ‘meu primeiro single já está em processo de produção’

O programa The Voice Brasil 2022 foi importante para Bela Portugal, 26 anos, pois a artista afirma que essa experiência a fez se reconhecer enquanto cantora. Agora, longe dos palcos do programa e após o seu primeiro show (realizado na última sexta-feira, 23/12), Bela estabeleceu os planos para 2023 e contou em entrevista exclusiva para a Redação Integrada de O Liberal.

A acolhida do público paraense é a melhor parte deste retorno para casa, conta Bela. Ela avalia positivamente seu primeiro show desde a saída do reality musical e agradeceu o público pelo carinho. "Estou sendo bem acolhida, recebendo muitas mensagens de carinho e apoio. Algumas pessoas relatam que ficaram tristes com minha saída do programa, mas que continuarão torcendo e apoiando meu trabalho. Fico muito feliz e grata de poder contar com esse apoio", iniciou.

Confira alguns momentos do show 'Bela Portugal: Identidade'. Fotos: Reprodução / Beatriz Lobato Confira alguns momentos do show 'Bela Portugal: Identidade'. Fotos: Reprodução / Beatriz Lobato Confira alguns momentos do show 'Bela Portugal: Identidade'. Fotos: Reprodução / Beatriz Lobato Confira alguns momentos do show 'Bela Portugal: Identidade'. Fotos: Reprodução / Beatriz Lobato Confira alguns momentos do show 'Bela Portugal: Identidade'. Fotos: Reprodução / Beatriz Lobato Confira alguns momentos do show 'Bela Portugal: Identidade'. Fotos: Reprodução / Beatriz Lobato Confira alguns momentos do show 'Bela Portugal: Identidade'. Fotos: Reprodução / Beatriz Lobato Confira alguns momentos do show 'Bela Portugal: Identidade'. Fotos: Reprodução / Beatriz Lobato

"Meu primeiro show pós The Voice marca o início de um ciclo que promete ser muito especial. 'Bela Portugal: Identidade' foi pensado de forma a mostrar as minhas principais referências musicais e músicas que fizeram parte da minha trajetória. O carinho e energia do público manteve o hype do show sempre muito em alta, nos divertimos, cantamos juntos, nos emocionamos e dançamos. Foi um momento que ficou marcado para sempre no coração", completou.

Bela Portugal em seu primeiro show após a saída do The Voice Brasil 2022. (Reprodução / Beatriz Lobato)

Para 2023, Bela diz que lançará uma música de trabalho e que está em seus planos realizar shows em outros estados brasileiros.

VEJA MAIS

"Vou buscar continuar aprendendo e aperfeiçoando minha prática como cantora. Seguindo o acompanhamento com o fonoaudiólogo, pretendo começar a fazer aulas de canto e investir na minha carreira autoral. Meu primeiro Single já está em processo de produção. Também pretendo expandir as apresentações para outros estados", declarou.

O trabalho autoral é algo que a interessa, por isso, Bela já arrisca algumas composições. "Estou treinando a prática da composição, pensando nos meus futuros singles e em paralelo, busco aperfeiçoar cada vez mais minha técnica vocal, para que a experiência do público possa ser cada vez melhor", comentou otimista.

A cantora diz que o The Voice é uma oportunidade para novos artistas e os estimula a se inscreverem nas próximas edições e deixa um recado para o novo ano. "Deixo para o início do ano de 2023, uma mensagem para todos os nossos artistas paraenses: 'nunca desistam, persistam nos seus sonhos!'. As inscrições para a temporada do The Voice Brasil 2023 estão abertas e temos talentos com grande potencial para estar nesse palco", finalizou.

Serviço



Quem quiser continuar acompanhando Bela Portugal pode segui-la no Instagram: @belaportugal