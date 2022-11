Com Bela Portugal no The Voice Brasil, relembre quais paraenses já passaram pelo programa

A paraense Bela Portugal, 26 anos, do time Lulu Santos no The Voice Brasil 2022 está na fase do "Tira Teima" e, em breve, pisará novamente no palco do programa. Enquanto Bela se prepara, a Redação Integrada de O Liberal fez o levantamento de quais paraenses já passaram pelas edições "adulta", "kids e "+" do programa e conversou com Rebeca Lindsay finalista do The Voice Brasil 2019 e Mayara Cavalcante participante da edição de 2015 do The Voice Kids.

A cantora e empresária Rebeca Lindsay, 32 anos, fazia parte do time de Ivete Sangalo e foi até a final. O programa a marcou e foi um passo importante na sua carreira, diz. "A melhor e mais importante experiência na minha carreira musical, principalmente por ter tido a oportunidade de ter sido avaliada por uma das maiores artistas do nosso Brasil que é Ivete Sangalo e positivamente. Ter tirado elogios de outros grandes artistas como Lulu Santos, Iza e Michel Teló, me mostrou que posso estar no caminho certo nessa estrada que é a carreira musical", disse.

"Eu era uma Rebeca antes do programa, e mesmo já tendo uma história na música antes da minha participação eu não confiava mais em mim, no meu potencial, na possibilidade de dar certo com o que escolhi pra minha vida. Depois do programa tudo mudou radicalmente. Minha carreira deu um start, que jamais imaginei e graças a Deus só tem melhorado desde então", comentou.

Ainda em 2019 Lindsay recebeu uma proposta de Ivete Sangalo para cantar no "Carnatal", em Natal no Rio Grande do Norte. Ela guarda com carinho os registros do trio. Hoje, Rebeca gerencia a sua carreira e faz planos para o futuro. "Gerenciar a minha carreira, ser líder de toda uma equipe por trás do meu trabalho me dá muito prazer e um sentimento de realização, que não tenho palavras pra expressar. Antes do The Voice eu tinha uma equipe de quatro pessoas e hoje somos 16 fazendo toda a engrenagem funcionar… Já tenho DVD marcado para 2023, lançamento de quatro novas músicas até fevereiro e todas com clipes e grandes participações. O programa te dá a chance de mostrar o teu talento, mas, é claro, você precisa trabalhar de sol a sol depois que sair de lá para manter isso. Muito de tudo que vem depois vai depender de nós, de como nos portamos depois do programa, de como lidamos com os holofotes, de como continuamos correndo atrás. Como diz o ditado, você tem a faca e o queijo na mão, mas precisa ir lá cortar para saborear", completou.

A cantora diz que está na torcida por Bela Portugal e deixa um recado para a paraense. "Se manter firme e confiante e aproveitar cada segundo da melhor forma possível que no final dá tudo certo", finalizou.

A paraense Mayara Cavalcante, 19 anos, estreou no The Voice Kids aos 12 anos, na edição de 2016.

The Voice Kids

A paraense Mayara Cavalcante, 19 anos, estreou no The Voice Kids aos 12 anos, na edição de 2016 e fez os jurados da época Victor & Leo virarem as cadeiras e escolhê-la para seu time. A jovem cantora chegou até a fase das apresentações ao vivo, mas após ser eliminada fez shows, participações e participou de alguns projetos.

Mayara além de cantora é universitária e cursa Direito na Universidade Federal do Pará (UFPA). Relembrou a sua participação no programa e contou que além de adquirir experiência e confiança, abriu muitas portas na sua carreira. "Além de oportunidades maravilhosas, tive contato com diversas pessoas do ramo musical com as quais aprendi muito e partilhei projetos. Hoje em dia, concilio a música com a faculdade, e canto aos finais de semana. Participo de projetos para os quais sou convidada eventualmente, como o projeto 'Duetos em Romaria', do qual fiz parte na canção 'Ela Vem'", ponderou.

Cavalcante compartilhou alguns planos para o futuro e conciliar as duas profissões é a meta. "Pretendo continuar conciliando minha carreira musical com o Direito. A música, por ter grande importância pra mim, nunca vai deixar de fazer parte da minha vida e dos meus planos, por mais que intercalada com caminhos paralelos", arguiu.

Para Bela Portugal, além da torcida, Mayara deixa um recado para que aproveite os momentos na competição. "Aproveite muito o momento único que é participar do The Voice, desfrute ao máximo das pessoas maravilhosas que conhecera e das experiências únicas que são proporcionadas pelo programa. Desejo que seja uma jornada muito frutífera e prazerosa, e que evolua cada vez mais em seu trajeto musical", concluiu.

Relembre os paraenses que passaram pelo The Voice Brasil

The Voice Brasil

2022 – Bela Portugal (Belém) / Time Lulu Santos

2021 – Letícia Alecrim (Belém) / Time da Cláudia Leitte

2020 – Thaline Karajá (santarém) / Time Carlinhos Brown

2019 – Rebeca Lindsay (Belém) / Time de Ivete Sangalo

2018 – Não teve paraense

2017 – Sinara Costa (Breves/Marajó) / Time Teló

2016 – Afonso Cappelo (Belém) / Time Carlinho Brown

2015 – Não teve paraense

2014 – Não teve paraense

2013 – Não teve paraense

2012 – Liah Soares (Belém) / Time Daniel

The Voice Kids

2022 – Kaio Álvaro (Goianésia do Pará) / Time Maiara e Maraisa

2021 – Anabella Moura (Belém) / Time Carlinho Brown

2020 – Não teve paraense

2019 – Mari Carvalho (Castanhal) / Time Claudia Leitte; Adonis Carvalho (Barcarena) / Time Carlinhos

2018 – Pedro Sousa; Mel Chaves (Belém) / Cláudia Leitte;

2017 – Não teve paraense

2016 – Mayara Cavalcante (Belém) / Victor & Leo; e Steffany Laura (São Miguel do Guamá) / Ivete Sangalo

The Voice+

2022 – Não teve paraense

2021 – Fran Marins (Belém) / Time Daniel