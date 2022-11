Bela Portugal: conheça a paraense que está no The Voice Brasil 2022

A estreia da paraense Bela Portugal no The Voice Brasil 2022 na noite da última quinta-feira, 25, último dia de "audições às cegas" impressionou os jurados e quase virou as quatro cadeiras. A voz doce, mas potente, faz parte do time de Lulu Santos. A cantora agora se prepara para a fase de "Tira teima" e em entrevista exclusiva para a Redação Integrada de O Liberal relembrou o percurso e revelou como está se preparando para a próxima etapa do programa.

Isabela Portugal, 26 anos, é bióloga de formação, mas tem o canto como vocação. Ela conta que a música sempre esteve presente em sua vida, já fez trabalhos solos e em banda, mas canta profissionalmente há dois anos. "Optei por me dedicar ao meu grande sonho que é cantar. Canto profissionalmente há mais ou menos dois anos, mas minha relação com a música é antiga. Sempre gostei de cantar. Desde muito nova já postava vídeos na internet, mas esse processo de me reconhecer como artista é recente", disse.

"Aos 15 anos postei meu primeiro vídeo no YouTube e este alcançou mais de 100 mil visualizações. Era um cover da música 'De janeiro à janeiro', de autoria de Roberta Campos e Nando Reis. Roberta deixou uma mensagem de carinho nos comentários. Além do trabalho solo, também faço parte de um projeto com amigos cantores, o grupo pop vocal Quadraphonic", completou.

Esta não é a primeira vez que Bela tenta ingressar no The Voice. Em 2019 a jovem chegou a passar por algumas seletivas, no entanto, não chegou a pisar no palco, relembrou. "Mesmo assim, eu sabia que não podia desistir. Por isso, durante esses anos busquei me dedicar à profissão buscando melhorar minha performance", pontuou.

Bela Portugal a paraense que integra o Time Lulu do The Voice Brasil Bela Portugal a paraense que integra o Time Lulu do The Voice Brasil. FOTO: Reprodução / Divulgação Bela Portugal a paraense que integra o Time Lulu do The Voice Brasil. FOTO: Reprodução / Divulgação Bela Portugal a paraense que integra o Time Lulu do The Voice Brasil. FOTO: Reprodução / Divulgação Bela Portugal a paraense que integra o Time Lulu do The Voice Brasil. FOTO: Reprodução / Divulgação

Ela que nunca fez aula de canto, foi muito elogiada pelos técnicos do programa por causa de sua voz, agora conta que está se preparando com acompanhamento profissional em Belém, para subir novamente no palco e entregar uma nova performance. "Depois desse primeiro momento, busquei ter um acompanhamento não só vocal mas também fonoaudiológico, que considero muito importante para toda essa performance. Vou buscar defender minha identidade e meu canto intimista, buscando sempre tentar transmitir aquilo que a música quer dizer. Então, posso dizer que o público pode esperar uma entrega total", disse a cantora.

O número de seguidores da cantora começou a aumentar nas redes sociais e a cantora agradeceu o carinho e que irá responder um a um. Bela deixa também uma mensagem para quem passará a vê-la no programa e sonha em pisar em um palco como o do The Voice Brasil. "Gostaria de deixar uma mensagem para todos aqueles que tem um sonho, que persistam e lutem por ele, sempre com justiça e humildade. Vou buscar dar o meu melhor e representar com muito carinho nossa Belém do Pará", finalizou.

"Na Bella que é uma cantora de alta performance nós aplicamos o protocolo de alta demanda vocal, para uma maratona mesmo, só que vocal, aumentando hipertrofia, prevenindo lesões, fadiga vocal, melhorando alcance de notas e maior tempo de atuação de voz plena", disse o fonoaudiólogo e preparador vocal Rodrigo Schumacher. (Reprodução / Arquivo pessoal)

Bela se prepara com método que alia a fonoaudiologia e música

A paraense se soma aos 11 candidatos do Time Lulu e para aprimorar a sua performance e mostrar o diferencial dentro do programa buscou o fonoaudiólogo Rodrigo Schumacher 25 anos, para fazer o acompanhamento vocal nesta fase de tira teima. Além de fonoaudiólogo, ele é cantor e professor de canto e há 3 anos aplica o método "Laboratório e Academia da Voz" (LAV), que desenvolveu com exclusividade durante sua especialização. Ele conta que esse método já é usado em alguns artistas de Belém e é o mesmo que Bela Portugal está fazendo. "O LAV é um método que aplico com profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho, com maior ênfase em cantores. Quando comecei a dar aula de canto eu percebia que os alunos tinham algumas dificuldades de ajustes. Também no meu estudo como aluno de canto, percebi que o aluno precisa de algo a mais que pudesse ajudá-lo a desenvolver melhor essa propriocepção", relembrou.

Assim que a cantora retornou da sua estreia no The Voice (a etapa do programa é gravada) começou a sua preparação e Rodrigo explica no que consiste. "Combinação da técnica vocal com a fonoaudiologia (utilizando, inclusive, aparelhos modernos para tratar cada caso). Com a junção consigo otimizar e evoluir a técnica vocal do meu aluno/paciente mais rápido e pontual", seguiu.

"Na Bella que é uma cantora de alta performance nós aplicamos o protocolo de alta demanda vocal, para uma maratona mesmo, só que vocal, aumentando hipertrofia, prevenindo lesões, fadiga vocal, melhorando alcance de notas e maior tempo de atuação de voz plena", complementou.

Questionado sobre como fará o acompanhamento, além de trabalhar com os feedbacks do técnico dela, Rodrigo diz que também irão trabalhar o repertório. "Realizar um direcionamento especial voltado para o repertório que ela terá que cantar. Cada música tem um desafio, e o método ajuda o cantor a chegar lá de uma forma mais simples e confortável. Sem dúvida, o feedbacks dos jurados será muito importante, afinal estamos falando de um reality show, temos que entregar o que eles querem, mas sempre preservando a identidade vocal e as particularidades de cada cantor", concluiu.

Para quem quiser seguir a cantora Bela Portugal e acompanhar também a sua preparação com Rodrigo Schumacher pode seguir no Instagram as contas: @belaportugal @dr.rodrigoschumacher e @laboratorioeacademiadavoz.

Confira como está sendo a preparação da cantora: