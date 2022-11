Paraense é a mais nova selecionada para o The Voice Brasil; vídeo

Uma paraense foi selecionada, nesta quinta-feira (24), para a próxima fase do programa de auditório The Voice Brasil. Bella Portugal subiu ao palco e emocionou a plateia da atração global. A jovem cantou a música “No Time to die”, de Billie Eilish e encantou os jurados no último dia das Audições às Cegas, do quadro musical da TV Globo.

Em meio à competição, três das quatro cadeiras viraram: Lulu, IZA e Teló. Bella, também emocionada, optou por ficar no time de Lulu Santos. O cantor foi só elogios e disse que a jovem expressa doçura e talento.

Veja um trecho da apresentação de Bella Portugal:

Ela foi a segunda paraense a participar do reality nesta edição. Na última terça-feira (15), a cantora e compositora paraense Amanda de Paula, de 25 anos, também enfrentou os jurados, mas não conseguiu passar para a próxima fase.

