Boninho e Michel Teló elogiam participação de paraense no ’The Voice BR’: ‘Torcer para ela voltar’

A presença da paraense Amanda de Paula não passou despercebida no palco do “The Voice Brasil”, que estreou a 11ª temporada na última quarta-feira (15), na grade da TV Globo. Embora Iza, Gaby Amarantos, Lulu Santos e Michel Teló não tenham virado a cadeira para a participante, a cantora protagonizou um dos momentos mais emocionantes do programa de estreia ao homenagear a avó marajoara Leonor Rodrigues e foi elogiada pelos técnicos e pelo diretor do gênero de variedades da emissora, Boninho.

Assista:

Boninho e a equipe do “The Voice Brasil”, incluindo jurados e a apresentadora Fátima Bernardes, participavam, durante a transmissão do episódio na TV aberta, de um bate-papo ao vivo no Twitter, e não deixaram de rasgar elogios à paraense.

"Ela só está aí porque é muito boa. Ela disputou com milhares de pessoas que queriam estar aí e ela está aí porque ela tem talento. A gente sabe que o nervosismo atrapalha, tem muita coisa que fazem às vezes as cadeiras não virarem, mas a gente vê esses talentos", disse. "Lógico que vamos torcer para ela voltar. Se ela voltar, vai ser o maior prazer, a gente tem uma nova chance para ela", completou Boninho.

Michel Teló também destacou a participação da paraense e declarou que torce para ela voltar em uma próxima temporada: "A gente sabe da quantidade de gente que nesse momento passa a conhecer o trabalho dela, admirar a voz dela e a gente também fica na torcida para ela aqui. A gente vai continuar acompanhando e esperar realmente que ela volte".

Amanda de Paula apresentou, no palco do “The Voice”, a canção “Poema”, composição de Cazuza e Frejat, que virou sucesso na voz de Ney Matogrosso. “Essa música é um poema que o Cazuza escreveu para a avó. Esse poema ficou guardado durante muito tempo e depois a mãe dele achou. (...) não podia cantar outra coisa aqui hoje. Eu tinha que cantar sobre a minha história, a minha avó, meu Belém, enfim”, declarou, emocionando a todos.