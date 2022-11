The Voice Brasil: Amanda se prepara para lançar trabalho autoral

Quem conheceu Amanda de Paula no The Voice Brasil e deu uma passadinha nas redes sociais da cantora, percebeu o quanto a sua vida e carreira são movidos pela fé.

Na noite da última terça-feira (15), no primeiro dia desta temporada do The Voice Brasil, a paraense esteve por lá mostrando seu talento. Mesmo sem que um técnico tenha virado a cadeira, Amanda vê como positiva a sua participação.

VEJA MAIS

"Eu ficaria triste se não tivesse feito algo que eu acredito. Recebi milhares de mensagens de pessoas que se identificaram com minha história, meu trabalho. Isso valeu a ida ao programa. A grande homenageada da minha apresentação, minha avó Leonor, de 80 anos, está muito orgulhosa. Para ela, eu já sou a grande campeã! Existem tantas coisas boas nisso tudo, que só existe espaço para muita alegria e gratidão”, disse.

Aos 25 anos, a cantora começou a escrever a sua história dentro da igreja católica, como ela mesmo contou no seu perfil no Instagram.

“Foi como em tudo na minha vida. Com muita dedicação, sacrifícios e renúncias. Eu sempre acreditei que poderia mostrar meu trabalho para o mundo e o The Voice era uma maneira de fazer isto. Me inscrevi, passei em todas as etapas, entre milhões de inscritos e estive lá pra mostrar a minha verdade, representar meu estado, o amor à minha família, e a música que eu acredito que muda o mundo: aquela que tem algo a dizer”, contou.

Agora, Amanda se prepara para uma nova etapa da sua carreira: o lançamento de uma música.

“Estou com um trabalho autoral forte para lançar agora. Música nova, cheia de identidade e influências do meu Estado. As pessoas podem esperar muito trabalho e muitas produções novas. Estou com todo o gás pra mostrar o Norte para o mundo! Fiquem ligados nas minhas redes sociais: @amandadepaulacantora”, avisou.

PROGRAMA

O The Voice Brasil tem apresentação de Fátima Bernardes, e os técnicos são IZA, Lulu Santos, Michel Teló e Gaby Amarantos. Os bastidores ficam por conta de Thais Fersoza.