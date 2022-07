Paraense Kaio Alvaro é eliminado do 'The Voice Brasil Kids’ em semifinal do programa

Apesar do seu jeito fofo de criança, o participante paraense na temporada atual de “The Voice Brasil Kids”, Kaio Alvaro não conseguiu se classificar, nesta domingo (10), para a final do programa que ocorre na próxima semana.

O garotinho de apenas 10 anos era integrante do Time Maiara e Maraisa e ficou em segundo lugar na disputa entre os candidatos com 33,69% dos votos. Quem vai representar as cantoras sertanejas na grande final é Isa Testa.

Em um publicação feita no Instagram, a assessoria do paraense agradeceu a oportunidade do menino cantar no programa: “Não tenho palavras para agradecer por todo apoio e carinho de vocês. Creio que Deus nunca nos tira de algo bom se não for para nos levar para algo melhor”.