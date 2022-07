Simone e Simaria não cumprem promessa de gravar música com campeão do The Voice Kids

No dia da final da quarta temporada do The Voice Kids, em 2019, quando Simone e Simaria faziam parte do júri do reality da TV Globo, as coleguinhas convidaram o vencedor da edição, mesmo antes do anúncio, para gravar uma música com a dupla, promessa feita em rede nacional e que nunca foi cumprida.

No episódio final que foi ao ar em abril de 2019, a cantora Simaria convidou durante o programa antes mesmo do anúncio do campeão: "Já que vocês nos deram esse presente maravilhoso, que foi ter vivido esses dias incríveis, de muita sabedoria, de muita alegria, nós duas queremos oferecer um presente para vocês. Quem ganhar hoje vai gravar uma música com Simone & Simaria", anunciou.

A irmã Simone completou: "Tanto faz ser de qualquer time, pode ser do time de Brown, de Claudinha, a voz campeã de hoje vai gravar uma música com a gente".

O convite foi feito ainda sem saber que o grande campeão, com 58,19% dos votos do público, seria integrante do próprio time: Jeremias Reis, do Espírito Santo.

Após a exibição do episódio final da atração, o Gshow, portal de entretenimento da Globo, chegou a publicar uma matéria confirmando a gravação de Jeremias com Simone e Simaria, dando ênfase ao convite feito no estúdio do The Voice. Mas até hoje a promessa não foi cumprida, deixando o jovem cantor triste e frustrado.

Em entrevista, Juny Donato, empresária de Jeremias, vencedor do The Voice Kids naquele ano, confessou que o cantor ainda recebe mensagens perguntando sobre a canção em parceria com a dupla e se sente mal e frustrado. Ela reforça que o artista recebeu todos os prêmios ofertados pela Globo, que, na época, eram R$ 250 mil e um contrato com a Universal Music. Só a promessa das irmãs Simone e Simaria sobre a gravação de uma música com o vencedor é que não foi cumprida por elas.