Simaria, Melhem, Pocah e mais: confira as tretas dos famosos que agitaram o feriadão

O mundo dos famosos foi cheio de polêmicas que agitaram o feriado prolongado. A internet ficou em alvoroço com mais um capítulo da treta entre Simone e Simaria, além de novidades sobre o caso Marcius Melhem e Calabresa, indireta de Karoline Lima para o marido Éder Militão e o desabafo de Pocah sobre sua apresentação na Parada LGBTQIAP+. Confira as tretas das celebridades.

Simaria continua as revelações sobre a dupla com a irmã

Parece que a briga entre Simone e Simaria ainda não foi resolvida. Na última quarta-feira (25), Simaria contou vários detalhes sobre sua relação e discordâncias com Simone. E na quinta-feira, ela comunicou o público que fará uma pausa na carreira.

No entanto, o caso não parou por aí. Simone se comprometeu em continuar os shows da dupla e se apresentou sozinha no mesmo dia do comunicado da irmã. A apresentação da quinta (16), mesmo dia em que Simaria completou 40 anos, contou com uma montagem com diversas fotos da cantora, que virou meme na web pela semelhança com um velório.

Simaria também continuou com as declarações polêmicas e deu uma entrevista em que fala sobre os anos de parceria com Simone. "Às vezes ficam me controlando. Mas eu com 40 anos não vou mais me calar. A gente venceu juntas, mas não significa que porque vencemos juntas temos que morrer como duplinha", declara.

Novidades de Marcius Melhem x Dani Calabresa

Marcius Melhem e Dani Calabresa (Reprodução Instagram)

Na quarta-feira (15), foi divulgado diversos trechos dos autos da investigação de assédio sexual contra Marcius Melhem. O documento possui cerca de 270 mensagens trocadas entre Dani e o ex-diretor da Globo. O conteúdo “amistoso” das mensagens é usado por Melhem como prova de sua inocência. Em uma delas, eles comentam sobre beijos em uma festa. Calabresa se defende e diz que "fingia não perceber os excessos" e tinha "sentimentos de medo, receio e de ojeriza".

Porém, no domingo (19), mensagens de Melhem com uma atriz da Globo foram divulgadas. Ela afirma ter vivido um relacionamento abusivo com ele e diz que ele a menosprezava. Além disso, ela também contou à polícia que, após a primeira relação sexual, o ex-diretor criou um grupo de WhatsApp chamado "Sexo", exclusivamente para humilhá-la e contar à assistente dele que eles haviam transado na noite anterior.

Os advogados das oito mulheres que denunciam Marcius Melhem afirmaram em uma nota que ele tenta desvalorizar as vítimas: “Atacar as vítimas e tentar desqualificá-las é, infelizmente, uma estratégia comum de acusados de assédio para silenciá-las e desencorajar novas denúncias. Uma repetição da violência, agora como ataque à reputação de quem fez as denúncias. Nada justifica o assédio.”

Karoline Lima reclama de Militão

Parece que o relacionamento da influencer Karoline Lima com o jogador Éder Militão está um tanto abalado. Na reta final da gravidez, ela fez vários desabafos sobre o marido, no último sábado (18), nas redes sociais.

“Vocês perguntaram onde é que eu tô, cadê você, não sei o quê... Eu estou em Madri, como vocês podem ver pelo papel de parede feio. E sobre o Éder, que vocês me perguntaram muito também, você encontra ele nas melhores baladas de Miami”, contou em um vídeo, que foi apagado logo em seguida.

No Instagram, Karoline falou que estava com dores e que sente muita cólica pois o bebê já está na posição correta para nascer. Ela disse que é normal e que está tudo bem com a criança, que deve nascer logo.

“Às vezes dá vontade de sumir, mas acho injusto com vocês porque vocês são tão legais comigo. Estou recebendo tanto amor de vocês, afeto, mas sei que vocês me entendem. Pela voz, olhar, jeito de falar, tem horas que eu tento até disfarçar, mas vocês... nunca vi isso. Mas eu só quero ficar em paz, colocar minha cabeça no lugar e pensar na Ceci. Primeiro lugar é ela”, falou.

Militão foi a Miami pois participaria do "The Beautiful Game", um jogo de exibição que reuniu amigos de Ronaldinho Gaúcho e amigos de Roberto Carlos.

Pocah desabafa sobre a parada LGBTQIAP+

A cantora e ex-BBB Pocah usou as redes sociais para dizer que não estava nada feliz com a organização da 26ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+, que aconteceu no domingo (19), em São Paulo.

"Meu horário era às 15:55, entrei 17:20. Eu estava aqui desde meio-dia e meio no trio pronta. E infelizmente não pude cumprir nem metade do meu show porque pediram para encerrar a parada antes do horário combinado".

A cantora falou nos stories do Instagram que a polícia pediu para que ela encerrasse a apresentação após três músicas. "Eu apenas exijo respeito com meu trabalho, minha equipe e com meus fãs. E tem que ver isso aí de encerrarem a parada antes do horário. Um evento que era para celebrarmos o orgulho, a nossa existência... Terminar dessa forma. Tô indignada mesmo", declarou.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)