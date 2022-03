O que acontece quando não ‘se solta pum’? Entenda por que 'peido preso' de Pocah é ruim à saúde

A ex-BBB Pocah foi internada após sentir fortes dores na barriga por segurar o seu pum perto do noivo, na segunda-feira (15). Tudo começou quando a cantora comeu um lanche e começou a sentir gases, ao voltar para casa, mas ficou constrangida de liberá-los em frente ao companheiro, e, foi dormir. No dia seguinte, ela acordou com ardor no estômago e, chegou a acreditar que estava com cálculo renal, mas tratava-se de um “peido preso”. Entenda por que segurar pum pode ser prejudicial à saúde:

VEJA MAIS

O que acontece com uma pessoa que não solta pum?

Prender os gases não provoca riscos à saúde, porém, pode gerar dores na barriga, inchaço e desconforto estomacal. Além de provocar o rompimento da parede intestinal.

É bom ou ruim soltar pum?

De acordo com especialistas, eliminar gases durante o dia é normal. O ato de soltar um pum nada mais é do que liberar reações químicas, que são produzidas pelas bactérias que vivem na flora intestinal das pessoas com os alimentos que são ingeridos.

Quais são os sintomas de gases?

Os principais sintomas de excesso de gases são o mal estar, as dores de barriga, a fluência e a sensação da barriga estar inchada.

O que causa excesso de gases na barriga?

Os alimentos como feijão, leite, repolho, cerveja podem gerar prisão de ventre, deixando a barriga dura e inchada, causando excesso de gases no corpo. Por isso, é bom evitar certos hábitos ou controlá-los. O ato de mascar chiclete, beber com o canudo e fumar também são fatores que podem gerar desconforto estomacal.

É possível morrer de gases?

Os puns soldados à noite ou ao longo do dia, mesmo quando possuem um odor forte, não são capazes de matar ninguém.

Como aliviar os sintomas de gases?

Para quem sofre com gases e quer aliviar o mal estar, o indicado é tomar suco ou chá laxantes, fazer massagens circulares na região da barriga e na direção de cima para baixo, ou tomar remédios, como por exemplo, o luftal.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)