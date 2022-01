Influencer que vendia pum engarrafado se aposenta aos 31 anos

A influenciadora digital Stephanie Matto, de 31 anos, ganhou fama ao vender seus puns engarrafados. Ela decidiu se aposentar do ramo de trabalho após seguidas idas ao hospital. As informações são do Splash, do UOL.

Stephanie afirmou que decidiu terminar a carreira após ter sido hospitalizada com suspeita de ataque cardíaco. No entanto, a influencer contou que eram “apenas” gases por conta do consumo em excesso de feijões e proteínas.

“A decisão de me aposentar veio de algumas coisas. O envio de potes se tornou difícil e ficou mais difícil de explicar aos correios o que eu estava enviando. Além disso, eu me senti julgada por várias pessoas.”

Apesar de ter anunciado a aposentadoria, Stephanie ainda costuma receber uma série de pedidos para voltar a vender seus puns em potes.

Novo mercado

Informações que constam em seu site pessoal dizem que a influencer deixou de comercializar puns engarrafados para vender fotos com desenhos animados de seus gases no mercado de NFTs. Ela vende cinco mil jarros de NFT por 0,05 éter, o equivalente a US$ 191 (o equivalente a R$ 1.067).

Alguns puns virtuais podem ser trocados por puns da vida real. Outros, podem ser resgatados por peças íntimas usadas, como calcinhas e lingeries.