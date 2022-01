Astro do BBB 21, Gil do Vigor solta 'pum' durante live e fica sem jeito

O ex-BBB, Gil do Vigor, fez os seguidores soltarem a risada durante uma live. De forma espontânea, o estudante de PHD soltou um "pum" durante uma live e dividiu o momento com os fãs. Ele demonstrou ter ficado sem graça, mas logo caiu na gargalhada.

Assista ao momento do "pum" no vídeo abaixo:

Os seguidores fizeram vários comentários engraçados sobre o momento de descontração. Gilberto protagonizou um momento hilário no "BBB 21" enquanto conversava com Lucas e Juliette em um dos quartos. Os três estavam em uma conversa séria sobre as impressões que têm do jogo, quando a conversa acabou interrompida por Gil, que soltou um pum. Os brothers olharam para ele e deram risada. "O Brasil não viu", disse o pernambucano rindo.

VEJA MAIS