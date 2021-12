VÍDEO: Gil do Vigor beija rapaz e sobe no palco com Pocah em show de Anitta

Gil do Vigor esteve nesta quinta-feira (30), no "Chá da Anitta" e curtiu a festa beijando um rapaz durante a apresentação da cantora no Rio de Janeiro e também subiu ao palco para dançar com Pocah.

As imagens foram compartilhadas pelo influencer Rafael Uccman nos Stories do Instagram. O evento também contou com a presença das cantoras Lexa e MC Rebecca.

VEJA MAIS

Companheiros de confinamento durante o "BBB", Gil e Pocah dançaram juntos a música "Não Sou Obrigada" diante do público. O registro do beijo do pernambucano com outro rapaz foi feito enquanto Anitta cantava "Fake Love".