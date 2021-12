Influenciadora ganha mais de R$ 5 mil vendendo pum engarrafado

A ex-participante do programa "90 Dias para Casar", Stephanie Matto, está vendendo seu pum engarrafado em uma plataforma de conteúdo adulto no valor de 755 libras, aproximadamente R$ 5.662 mil. A influenciadora, que ficou conhecida por participar da quarta temporada do reality de casamentos, passou a fazer sucesso na plataforma e receber vários pedidos inusitados dos seus seguidores, incluindo seu cabelo, água do seu vaso sanitário e calcinhas.

"Devido à demanda popular, finalmente decidi começar a vender meus peidos na minha página! Além do meu conteúdo picante, agora você também pode comprar meus peidos em uma jarra!", disse ela no seu instagram, confira:

Para fazer a venda inusitada, ela garante que mantém uma alimentação específica comendo feijão, ovos cozidos, shake de proteína e um pouco de iogurte no café da manhã.