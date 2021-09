Jenna Phillips revela que fatura mais de R$ 50 mil por mês imitando cachorro no OnlyFans

Em entrevista para o canal 'No Jumper' no YouTube, Jenna Phillips, de 21 anos, revelou que fatura R$ 56 mil por mês imitando um cachorro no Onlyfans. A influenciadora decidiu usar seu hobby de 'brincadeiras de cachorro' por achar que a plataforma já estava saturada de conteúdos sexuais. As informações são do portal UOL.

Segundo a jovem, ela conquistou 15 mil assinantes assim que criou seu perfil, eles pagam uma quantia mensal para ter acesso aos conteúdos. Jenna ainda confessou que decidiu se dedicar integralmente à rede social em junho e antes do ano acabar, já havia faturado um milhão de dólares. "Se você tem uma especialidade e a faz muito bem, há toneladas e toneladas de pessoas", revelou.