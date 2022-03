Com vergonha de soltar pum, Pocah é hospitalizada com dores: 'A partir de hoje tô liberando geral'

A ex-BBB e cantora Pocah precisou ser hospitalizada durante a segunda-feira (19) após sentir fortes dores na barriga por segurar por muito tempo seu pum devido a vergonha de soltar tudo perto do seu noivo.

"Três anos de relacionamento e 'ai, não vou ficar peidando na frente do boy', dormi prendendo o peido e acordei com uma dor bizarra, surreal", revelou ela nos stories. Conforme o desabafo, as dores eram tão fortes que a cantora não conseguia ficar sentada mesmo depois de tomar remédio para gases e fazer massagem na barriga. "Pensei que era cálculo renal, apendicite, pensei que era hérnia umbilical, mas era peido preso", confessou ela, dando um conselho. "Não prenda, solte mesmo".

Apesar do susto, a autora do hit "Barbie" brincou com a situação falando que tudo aconteceu pois ignorou um vídeo do Tik Tok. "Ontem apareceu um vídeo no Tik Tok que dizia; não ignore! amanhã você terá um dia incrível. Interaja de 3 formas possíveis e etc. Fiquei com preguiça de interagir e agora tô aqui no hospital", disse ela postando uma foto tomando a medicação. Com o assunto rendendo, ela voltou ao Twitter para aconselhar quem tem vergonha de soltar pum. "Meninas, não tenham vergonha de peidar na frente do boy porque vergonha mesmo é não deixar o boy dormir sentindo dor, ir pro hospital com o boy e o laudo ser: PEIDO PRESO. A partir de hoje tô liberando geral kkkkkkfdssss".

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)