Pocah publica ‘antes e depois’ com Anitta e web não perdoa: ‘Preciso ficar rica’

A funkeira Pocah, utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (24), para compartilhar um “antes e depois” dela com a cantora Anitta. No clique, feito dez anos atrás, as duas aparecem ao lado do apresentador Glaucio David em uma balada carioca. As informações são do Yahoo.

"Receba esse glow up de 10 anos depois", brincou Pocah, na legenda da publicação. Nos comentários, vários usuários entraram na descontração da artista.

"Preciso ficar rica", escreveu um perfil. “Evolução, querida", disse uma segunda internauta.