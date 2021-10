A cantora Pocah surgiu com os cabelos cacheados neste sábado, 9, no Stories do Instagram. A imagem foi postada no meio de outras fotos em que a ex-BBB aparece com os cabelos lisos e loiros, como vinha usando desde julho.

A foto chamou a atenção dos seguidores. Pocah usava o cabelo negro e liso no Big Brother Brasil, mas em julho pintou os cabelos.