Rodolffo conta como descobriu que estava com covid-19: 'Soltei um peido e não senti'

Enquanto os participantes do “Big Brother Brasil 21” estavam conversando na sala, no último domingo (31), Rodolffo compartilhou como descobriu que estava com covid-19, em agosto do ano passado. Na época, a notícia foi divulgada na imprensa, junto com o relato publicado no perfil no Instagram do sertanejo.

“Eu soltei um peido debaixo da coberta e não senti. Estranhei esse trem, moço. Pulei da coberta, fui lá no banheiro e tcha tcha tcha no perfume, nada”, disse. Depois, ele citou que procurou seu médico, que receitou a medicação, mas indicou que o sertanejo tomasse ivermectina, um antiparasitário sem comprovação de efeito contra a covid-19.

O Rodolffo contando como descobriu que estava com covid. “Eu soltei um peido debaixo da coberta e não senti” KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/vJnkE8k0wi — iza 🍒 (@izabtuita) January 31, 2021

Enquanto falava do medicamento, Projota e Gilberto pareciam incomodados com o relato do brother.

Nas redes sociais, alguns internautas também relembraram a situação.