Simaria expõe briga com Simone e dispara: ‘20 anos sendo mandada calar a boca’

Simaria abriu o jogo sobre a relação com a irmã Simone, com quem mantém uma dupla sertaneja. Recentemente, episódios de brigas entre as duas no palco vieram à tona, preocupando fãs. Em entrevista ao colunista Léo Dias, do Metrópoles, ela admitiu que é constantemente recriminada pela irmã.

"Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone. 'Cala a boca, não faz isso, fica quieta'. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem. Você quer que eu engula mais? Eu não tenho vergonha de falar aqui não", desabafou.

Em uma dessas polêmicas, quando Simaria chegou atrasada em um show em Caruaru, no Pernambuco, Simone iniciou a apresentação sozinha. A sertanejo demonstrou insatisfação com a atitude. "Muito estresse, cansada de muito trabalho, muita responsabilidade. E aí eu não consegui embarcar no voo", explicou a sertaneja.

Apesar dos desentendimentos, a entrevistada disse que uma aposentadoria da dupla está fora de planos por enquanto. "Agora essa questão da mulher empoderada, é porque ela não pode ser ela. 'Eu te respeito, você me respeita. Eu gosto de decote, você não gosta porque é da igreja'. Essa conversa já existiu. Mas não param [as brigas], não consegue parar. Se eu e a Simone tivermos que trocar essa carreira para ter essa paz, a irmandade, a gente troca. No dia em que Simone e Simaria quiserem encerrar a carreira, será lindo", concluiu.