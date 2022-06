Marido de Simone nega alfinetada a Simaria após suposta briga entre a dupla

O marido da cantora Simone, Kaká Diniz, negou ter mandado uma indireta para a cunhada, Simaria, nas redes sociais, horas depois da polêmica envolvendo o suposto climão entre as coleguinhas em um show realizado em Caruaru, Pernambuco. Na ocasião, Simaria chegou mais de 1h depois na apresentação da dupla e pediu para cantar mais três músicas, mesmo Simone encerrando o show.

Nas redes sociais, Kaká Diniz publicou: "O palco mostra o talento, mas é nos bastidores que seu caráter é revelado", levantando especulações de uma possível alfinetada a Simaria. Nos comentários, os fãs da dupla relataram que entendiam a indireta. "Acho que eu sei do que o Kaká está falando......Simone deveria fazer carreira solo. Pronto, falei", disse uma. "Simone sozinha, chega de humilhação que a Simaria impõe", comentou outra. Veja a postagem:

Para o colunista Leo Dias, o marido de Simone negou ter feito a publicação como uma alfinetada a Simaria e disse ter o costume de falar a frase no curso que ministra.

Entenda a suposta briga das coleguinhas

A dupla Simone e Simaria protagonizou um "climão" no último final de semana. (Foto: Reprodução)

Na madrugada de sábado (11), Simaria chegou nos minutos finais de um show, quando Simone já se despedia do grupo. Logo no início da apresentação, Simone relatou que a irmã havia passado mal e, por isso, ficou impossibilitada de pegar o avião para a cidade, e que faria o show sozinha. Porém, Simaria se sentiu melhor e resolveu ir para o show, chegando quando Simone já se despedia do público. Confira o vídeo:

Com horário certo para finalizar a apresentação, Simone deu tchau para o público, mas Simaria continuou e pediu para a irmã cantar mais músicas. "Segura aí que eu já fui ali resolver o negocio", disse ela. No entanto, Simone saiu do palco e deixou Simaria performando sozinha.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de OLiberal.com)