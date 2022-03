Simaria surge sensual em fotos de calcinha

A cantora Simaria Mendes, da dupla sertaneja com Simone, agitou a web ao postar no Instagram fotos usando apenas uma calcinha preta cavada e uma blusa cropped soltinha brilhosa e com transparência.

A cantora com 27 milhões de seguidores na conta pessoal, fez a sequência de fotos aparentemente em um quarto. Na postagem, ela legendou com emojis de fogo, sugerindo que o momento estava "quente".

Muitos seguidores curtiram e comentaram: "Uma deusa", "Muito linda", "Mulher dos meus sonhos", escreveram alguns. "Imagina o João Gomes vendo essa foto", brincou outro internauta. O perfil oficial da dupla Simone e Simaria também comentou: "Eu não estava preparada para esse tiro".