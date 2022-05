Simone e Simaria brigam em gravação de programa de TV: 'Quem nunca, gente?'

Na última quarta-feira, 4, a dupla Simone e Simaria protagonizaram uma discussão durante a gravação do Programa do Ratinho, do SBT. As cantoras foram convidadas da atração para cantar músicas do novo trabalho e acabaram discutindo instantes antes de interpretar o novo sucesso "Amiga".

O site TV Pop divulgou um áudio com a briga entre as duas, o qual mostra o desenrolar da situação. Instantes antes de iniciar a música, Simaria resolveu interromper a banda: “Só um minuto... segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês… vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação”.

Simone disse que estava poupando a irmã: "Pra desafinar, é melhor não fazer porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado”.

A primeira retrucou dizendo que conseguiria cantar: "Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer”, justificou a cantora, que foi provocada em seguida: “Então, vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar. Eu não sou boa, não. Eu estou tentando fazer a minha parte”.

O apresentador, Ratinho, tentou apaziguar a situação levando para o lado cômico, porém, o desentendimento da dupla acabou interrompendo o programa. Em outro momento Simaria tenta amenizar a situação, dizendo, para o público, que o que aconteceu ajuda o público a compreender que uma relação como a delas não é formada apenas por sorrisos e momentos de concordância.

“Eu sou uma pessoa de um jeito, minha irmã é de outro, mas a gente se ama. Se cuida tanto, que qualquer pessoa que falar com a gente…”, disse a cantora, que foi interrompida por Simone, em um novo desabafo, desta vez mais intenso: “O excesso de cuidado fez ela fazer isso aqui agora. Tomei no c*.”

Após o acontecido, o perfil das irmãs no Instagram escreveu em publicação sobre a situação: "Quem nunca, gente???"

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)