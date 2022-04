“Simaria tem a vida dela", rebate Simone ao ser questionada por ausência de irmã

A cantora Simone, dupla de Simaria, é muito ativa nas redes sociais e vez ou outra abre caixinha de perguntas para interagir com os fãs. Recentemente ela respondeu os seus fãs no Stories do seu perfil no Instagram.

Ela foi questionada sobre o afastamento da irmã, com quem divide os palcos.

“Por que você e Simaria estão ausentes uma da outra?”, questionou um fã.

“Simaria tem a vida dela e eu tenho a minha. Nos falamos quase todos os dias, amo minha princesona. Vou já ligar de novo”, respondeu Simone logo.

Para quem não lembra, Simaria não foi para o aniversário de 1 ano da filha da irmã. Na ocasião, ela estava em viagem internacional.