Simaria mostra visual irreconhecível nas redes sociais

Neste sábado (16), Simaria, da dupla com Simone, usou as redes sociais para informar aos fãs que se apresentaria em um show usando óculos escuros. Os fãs ficaram assustados, pois o motivo foram as picadas de abelha nos olhos, que deixou a sertaneja irreconhecível por causa do inhaço no rosto.

"Vou fazer o show de hoje de óculos porque levei 2 picadas de abelha 'no zói'. Porque, quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Pensa que por trás da internet tudo é 'bunituu'? Receba!", brincou a sertaneja no Instagram ao publicar uma sequência de fotos em que posa arrasadora vestindo uma camisa social aberta, revelando a lingerie, e botas até o joelho.

Nos comentários, fãs e amigos da artista fizeram graça com a situação: "Me assustei na última, mas é linda do mesmo jeito", escreveu um seguidor. "Perfeita sempre com ou sem picada", completou outro internauta.