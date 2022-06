Simone e Simaria se desentendem no palco por atraso de uma delas

Depois do desentendimento em um programa nacional, Simone e Simaria tiveram mais uma momento de “irmãs”, no São João de Caruaru 2022. Neste sábado, 11, a dupla se desentendeu no palco e a internet foi lotada de publicações sobre esse assunto.

Com um atraso de mais de uma hora, Simaria subiu ao palco, e finalmente se juntou a Simone no Pátio de Eventos. Com a presença das irmãs juntas, elas cantaram três músicas juntas. Em seguida, Simone tenta encerrar o show: "Obrigado, Caruaru!".

Ela foi interrompida por Simaria que queria continuar o show. "Mais uma, Simone, aguenta aí! Pelo menos mais umas três!", insistiu.

A irmã de Simone explicou o motivo do atraso e de não conseguir pegar o mesmo voo da sua dupla. Com uma melhora ao longo do dia, Simaria chegou um pouco mais tarde em Caruaru.

"Esse meu atraso hoje tem uma explicação: só Deus sabe o que eu venho passando internamente por trás dessa artista aqui. É muita luta, muita dor", justificou Simaria ao subir no palco.

