Simone e Simaria querem descobrir quem vazou áudio de briga entre as duas

A produção do Programa do Ratinho foi acionada pela equipe de Simone e Simaria após áudio vazado. Na última quinta-feira, 05, ganhou repercussão um desentendimento entre as irmãs no palco do programa.

O áudio vazado foi publicado na coluna LeoDias.

Ainda de acordo com a publicação, uma caça às bruxas será desencadeada no SBT a partir de agora para descobrir o culpado.

A briga em questão ocorreu quando Simaria pediu uma pausa, durante a gravação do programa, e disse que estava muito cansada, com a voz rouca. Simone foi para próximo da irmã, dizendo que estava tentando cuidar dela e ajudá-la, para poupar sua voz.

Simaria, por sua vez, retrucou dizendo que poderia cantar: “Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer”, rebateu a cantora, que foi provocada em seguida. “Então, vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar. Eu não sou boa, não. Eu estou tentando fazer a minha parte”, respondeu Simone.

A exibição dessa gravação vai ao ar ia 27 de maio, mas pode ser que isso não ocorra, em decorrência dessa confusão.

A coluna LeoDias repercutir a briga das irmãs, que se pronunciaram através das redes sociais: “Quem nunca, gente???".