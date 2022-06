Simaria sofre derrota na justiça espanhola e ex-marido da cantora fica com apartamento

O ex-marido da cantora Simaria Mendes, Vicente Escrig, ganhou uma batalha judicial na Espanha. Ele ficou com um apartamento que, até então, era do casal. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira.

Ainda de acordo com fontes da coluna, o espanhol Vicente Escrig também pretende lutar por um restaurante que eles têm no país. Além do estabalecimento e do apartamento, Escrig também quer parte dos imóveis que o ex-casal tem no Brasil.

Ao que tudo indica, o empresário está disposto a entrar em todas as brigas judiciais para a partilha de bens, principalmente após descobrir que Simaria andava falando mal dele para terceiros

Simaria e Escrig estão separados desde agosto de 2021, após ficarem 14 anos juntos. De acordo com a versão apresentada pela cantora, o espanhol teria se recusado a deixar sua casa e a violentava psicologicamente. Na ocasião, ela conseguiu uma liminar para afastá-lo. A irmã de Simone Mendes também pediu a guarda dos filhos Pawel, de 6 anos, e Giovanna, de 9.

