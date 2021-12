Simaria nega ter ficado com ex-BBB: 'Não sei nem que é esse vaso na igreja'

Durante uma sessão de interação com os fãs pelo Instagram, Simone e Simaria responderam aos mais diversos questionamentos, incluindo um suposto romance com o ex-BBB Gui Napolitano. O boato é que Simaria teria ficado com o ex-brother, mas a sertaneja fez questão de desmentir. As informações são do jornal O Dia.

"Não sei nem que é esse vaso na igreja", brincou Simaria. A cantora terminou o seu casamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig, com quem tem dois filhos, recentemente. "Já disse a vocês, estou correndo de homem. Evite, me ignore, obrigada", completou.

Gui também está recém-solteiro. Ele namorava a influenciadora digital Catherine Bascoy há cerca de oito meses e o término foi confirmado em outubro deste ano. "Assunto chato, mas necessário. Por respeito e carinho a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui, resolvi me posicionar. Precisava de um tempo para respirar e pensar. Minha meta é sempre estar feliz e em paz comigo mesma. Não comecei a me relacionar para 'levar' sozinha o meu relacionamento, para ser fantoche, para ser traída, para ser humilhada, para ser menos do que eu sou, do que mereço ser e, principalmente, para não sorrir e não poder transbordar amor com quem está ao meu lado", disse Catherine à época.